Jesse Williams va sans doute avoir besoin du soutien de ses coéquipiers du Grey Sloan Memorial. Le comédien vit une tragédie personnelle depuis qu’il a entamé une procédure de divorce avec sa femme, Aryn Drake-Lee. Car si à l’écran, le romantique Jackson (voir vidéo ci-dessous) peut voir sa fille Harriet quand il le souhaite, la réalité de sa situation est bien différente. Son épouse a rejeté le 11 août dernier la demande de garde partagée que l’acteur avait formulée afin de pouvoir jouir de la présence de ses deux enfants, Sadie et Maceo, la moitié du temps.

Dans des nouveaux documents remis au tribunal et que s’est procuré ET, Aryn Drake-Lee affirme demander la garde exclusive des enfants en raison du comportement dangereux de Jesse Williams. Elle évoque notamment une altercation avec un voisin que l’acteur a profusément insulté alors que ses deux enfants étaient dans sa voiture. Elle craint par ailleurs que Jesse Williams n’expose trop souvent Sadie et Maceo aux potentielles nouvelles relations amoureuses qu’il pourrait avoir. Elle demande donc à ce que la nouvelle compagne de l’acteur ne puisse être présente dans la même pièce que ses enfants qu'à partir du moment où elle et l’Américain auront été en couple depuis plus de six mois.

Jesse Williams, éploré

Une demande formulée alors que Jesse Williams ne serait apparemment plus célibataire. Selon plusieurs médias américains, l’interprète de Jackson Avery dans Grey’s Anatomy serait aujourd’hui en couple avec l’actrice Minka Kelly, bien qu’aucun des deux intéressés n’ait confirmé l’information. En juin dernier, l’acteur s’était plaint au tribunal des refus constants de son épouse sur ses demandes concernant leurs enfants. L’acteur se disait particulièrement affecté par le fait que Sadie et Maceo n’avaient pas l’autorisation de rester dormir chez lui. Un proche du comédien a récemment confié à E ! que Jesse Williams était très affecté par la tournure que prenait son divorce. "Il voulait que cela se passe avec courtoisie, mais cela n’est pas le cas. C’est un très bon père pour ses enfants, il sont sa priorité", expliquait cette source.

