L'interprète d'Arizona Robbins fête cette année ses dix ans au sein de Grey's Anatomy. Et selon ses déclarations à Town & Country, elle réserve aux téléspectateurs encore quelques surprises.

Jessica Capshaw en a vu de toutes les couleurs dans Grey's Anatomy. Et a connu son lot de souffrances. Son personnage, Arizona Robbins, a dû notamment apprendre à vivre avec une jambe en moins, après un accident de voiture; elle a également dû faire face à la mort du père biologique de sa fille, Mark Sloan, et récemment au départ de celle avec qui elle avait bâtie sa vie, Callie (voir vidéo ci-dessous). Un parcours semé d'embuches qui n'a pour autant jamais empêché l'as de la chirurgie pédiatrique d'être au sommet de sa carrière, tout le temps. Et alors que la saison 14 est en plein tournage, Jessica Capshaw fête ses 10 ans au sein de la série.

Récemment, l'actrice a discuté de ce qui allait arriver à son personnage dans les prochains épisodes avec Town & Country, et le moins que l'on puisse dire c'est que Jessica Capshaw est très impatiente de faire découvrir aux téléspectateurs les nouvelles aventures d'Arizona. "J'ai une énorme, mais alors énorme surprise!", a-t-elle ainsi déclaré. "Bon, bien entendu je ne peux pas en dire davantage, mais ça va être énorme", a-t-elle insisté.

"Tout ira bien"

La comédienne en a également profité pour revenir justement sur les épreuves traversées au fil des années par son personnage dans Grey's Anatomy."Je reçois tellement de courriers dans lesquels les gens me parlent de ces épreuves", a-t-elle en effet confié. "Mais je pense que les gens peuvent honnêtement croire aujourd'hui que tout va bien se passer pour elle. Je vous promets qu'au final, tout ira bien pour Arizona. Elle est une femme si forte", a souligné l'actrice. "Je suis complètement bouche-béé par sa capacité à tout traverser".



