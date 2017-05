Par ZY | Ecrit pour TF1 |

La nouvelle du divorce de Jesse Williams a fait grand bruit... Et pour cause, personne ne s’attendait à une telle issue. Il faut dire qu’il y a des couples qui nous donnent envie de croire en l’amour… Et l’histoire de Jesse Williams et de sa femme Aryn Drake-Lee était de celles qui faisaient rêver nombre de jeunes femmes en mal d’amour.



Mais les amoureux qui se sont rencontrés à l’époque où Jessie Williams, qui n’était pas encore connu, était professeur, a vécu. Après dix ans de relation, cinq ans de mariage et deux enfants, le couple demande le divorce. Cette annonce qui date du 25 avril dernier a fait l’effet d’une bombe et a sans doute brisé le cœur de beaucoup de midinettes.



Cependant, malgré le divorce dont on ignore toujours les causes, Jesse Williams tient à préserver ses deux enfants et à sans doute passer un maximum de temps avec eux. L’interprète de Jackson Avery dans Grey’s Anatomy, qui est plutôt très discret sur sa vie privée, a publié, ce dimanche 21 mai, un cliché plein de tendresse de Sadie (née en décembre 2013) et Maceo (venu au monde en août 2015). Le petit garçon et la petite fille tournent le dos à l’objectif et semblent plutôt intéressés par le mur du fond décoré de guirlandes et de fleurs. En guise de légende, Jesse Williams a juste écrit : « équipe de travail ».