Par Chloe Manseau

Elle ne joue certes plus dans la série Grey’s Anatomy, mais elle garde une place importante dans le cœur des fans. Kate Walsh interprétait le rôle d’Addison Montgomery, gynécologue et ex-femme de Derek Sheperd. Depuis son départ de la série, la jeune femme est restée très discrète sur sa vie et son quotidien. Mais dans une récente interview à Cosmopolitan : « Je suis allée faire un IRM et Dieu merci j’ai pu le faire rapi­de­ment, car il a été décou­vert que j’avais une tumeur au cerveau dans mon lobe fron­tal gauche. Trois jours plus tard, je me la suis fait enle­ver. (…) Ils ont d’abord supposé que c’était bénin, mais ils ne pouvaient pas en être sûrs avant qu’ils ne m’opèrent. La tumeur faisait 5 centi­mètres, la taille d’un petit citron ».

Une expérience particulièrement éprouvante qui l’a également aidée à regarder la vie d’une autre manière. L’actrice qui jouait dans la série Grey’s Anatomy rajoute : « Ces trucs exis­ten­tiels un peu clichés arrivent vrai­ment quand on a une tumeur au cerveau (…) Je veux être avec mes amis, ma famille, travailler sur des projets qui sont impor­tants pour moi (…) Mais ma santé passe avant tout, j’ai changé mon mode de vie ». L’actrice très touchante dans ses confessions devrait sans aucun doute recevoir de nombreux messages de soutien.

