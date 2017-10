Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

L'actrice Kate Walsh fête aujourd'hui ses 50 printemps. Bien connue du public pour avoir longtemps incarné (de 2005 à 2012) le docteur Addison Montgomery, qui tenait tous les téléspectateurs en haleine grâce à sa relation avec le docteur Mamour, la comédienne n'a rien perdu de son charme avec le temps et prend de l'âge avec beaucoup de classe. Récemment en proie à des problèmes de santé, l'actrice a su surmonter avec beaucoup de courage cette période difficile de sa vie. Elle s'est confiée en exclusivité au magazine Cosmopolitan sur sa découverte de la maladie, il y a deux ans : "L'épuisement est arrivé au point où je pouvais boire cinq tasses de café et je ne me sentais toujours pas éveillée ou en forme. Et vers avril, j'ai commencé à avoir plus de problèmes cognitifs. C'était comme une aphasie, mais ce n'était pas seulement la difficulté de pouvoir trouver mes mots; mais j'étais perdue dans mes pensées, je ne pouvais pas terminer mes phrases, et c'est alors que je me suis vraiment inquiétée." Des symptômes qui cachent une tumeur au cerveau, que les médecins ont heureusement pu lui extraire lors d'une opération chirurgicale.



Aujourd'hui en pleine forme, l'actrice a changé de mode de vie. Un déclic qui a eu lieu après cette terrible épreuve : "Lorsque l'on vous diagnostique une tumeur, les choses essentielles de la vie reviennent. 'Comment je peux passer mon temps?' En étant avec mes amis et ma famille, ainsi que travailler sur des projets vraiment importants pour moi et amusants ".

