La réalité rattrape parfois la fiction. C'est ce qu'a du se dire Kate Walsh lorsqu'elle a rencontré pour la première fois son médecin. Une femme qu'elle a choisie afin de l'accompagner au mieux pour traiter sa tumeur au cerveau. Se fiant à son instinct, la comédienne qui incarnait Addison Montgomery-Shepherd dans Grey's Anatomy ne voulait qu'une chose : avoir un vrai feeling avec son docteur. Un feeling qu'elle a ressenti lors de sa rencontre avec une femme qui lui rappelait le personnage qu'elle incarnait dans la série médicale diffusée sur TF1. "J'ai fini par trouver ce médecin génial ici à Los Angeles. Elle est en quelque sorte une vraie Addison, et je dis ça seulement car je n'arrive toujours pas à croire que j'ai trouvé une Addison ! Je l'aime tellement, elle est si gentille, instruite, intense et géniale", a confié, au micro d'ABC Radio, celle qui incarnait la première femme de Derek Shepherd (Patrick Dempsey).

Si Kate Walsh évoque désormais à cœur ouvert sa vie "avant et après tumeur", la comédienne a gardé sa maladie secrète pendant de nombreux mois. Elle s'est confiée sur sa tumeur du cerveau en septembre dernier, après avoir été opérée avec succès. "Je suis allée faire un IRM et Dieu merci j’ai pu le faire rapidement, car on a découvert que j’avais une tumeur au cerveau dans mon lobe frontal gauche. Trois jours plus tard, on me l'a enlevée. (…) Ils ont d’abord pensé que c’était bénin, mais ils ne pouvaient pas en être sûrs avant l'opération. La tumeur faisait 5 centimètres, la taille d’un petit citron", a-t-elle confié à Cosmopolitan.

