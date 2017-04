Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Depuis son départ de Grey’s Anatomy, Katherine Heigl n’a pas chômé ! Entre séries télévisées, téléfilms et cinéma, la jolie blonde a su se détacher de son personnage d’Izzie Stevens. Malheureusement tout n’est pas tout rose sur la planète Hollywood ! En effet, en 2007 Katherine Heigl tient la tête d’affiche du film En cloque, mode d’emploi, dans lequel elle interprète Alison, une présentatrice télévisée qui voit son monde bouleversé en tombant enceinte à la suite d’une aventure d’un soir avec Ben, joué par par Seth Rogen. Quelques temps après sa sortie en salle, l’actrice confie à Vanity Fair « Quatre-vingts dix neuf pour cent du temps c’était une incroyable expérience, mais c’était difficile pour moi d’adorer le film », le trouvant trop sexiste. Des déclarations qui ont déclenché une série de critiques envers l’actrice, certains la jugeant ingrate.

Katherine Heigl a dû également faire face aux critiques lorsqu’elle a refusé d’être nominée aux Emmy Awards en 2008 pour son rôle dans Grey’s Anatomy. La jeune femme estimait dans un communiqué qu’elle « n’a pas eu le sentiment d’avoir eu de la matière cette saison pour obtenir une nomination aux Emmys. »



Si l' actrice s’est par la suite excusée pour ses nombreux propos, elle a confié lors d’une interview à l’ Associated Press avoir pensé à tout arrêter : « Peut-être que tout le monde se sent comme ça dans sa carrière, surtout quand on a travaillé pendant vraiment longtemps. Il y a des hauts et des bas. Cette chose pour laquelle on était un jour si passionné et à laquelle on se donnait corps et âme s’est maintenant retournée contre vous et c’est votre ennemi mortel, plutôt que votre meilleur ami. Je pense que c’est assez typique chez la plupart des gens. »



Depuis la jeune femme a fait la paix avec l’équipe de En Cloque, mode d’emploi et serait même en pourparlers pour une suite du film !