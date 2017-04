Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Alors qu’il n’a pas encore quatre mois, le fils de Katherine Heigl a déjà le sens de la pose. Visage très expressif et grosse grimace... de quoi redonner le sourire à sa maman.

Katherine Heigl est une femme comblée. L’interprète de l’inoubliable Izzie Stevens dans Grey’s Anatomy mène avec bonheur sa carrière d’actrice et sa vie de maman. Déjà mère de deux petites filles (Nancy Leigh née en 2008 et Adalaide née en 2012), toutes les deux adoptées, la belle comédienne de 38 ans a donné naissance pour la première fois au petit Joshua Bishop Kelley Junior le 20 décembre dernier.

Véritable maman-poule, elle ne veut surtout rien rater des moments importants de ses deux adorables petites filles et ceux de son petit garçon. Très active sur les réseaux sociaux, Katherine Heigl adore partager des photos de sa vie de famille sur son compte Instagram. Dernièrement, elle a ainsi publié un cliché d’elle tout sourire avec son adorable bébé. Et pourtant la situation qu’elle vivait n’avait rien de drôle… En effet, alors qu’elle devait prendre l’avion pour Los Angeles avec ses enfants afin d’aller promouvoir son dernier film Unforgettable (avec Rosario Dawson), son vol a eu près de 5h et demie de retard, comme elle l’explique en légende de ce cliché.

Une situation stressante qui aurait pu devenir incontrôlable, surtout avec des enfants en bas âge. Mais il n’en a rien été. Au contraire, le petit Joshua est resté très sage… Mieux avec sa petite bouille, il a même su redonner le sourire à sa maman. Et à voir la photo postée par l’actrice, on comprend. Il faut dire que le beau bébé d’à peine quelques mois, semble adorer faire des grimaces à l’objectif. Jugez plutôt !





This little dude has been such a trooper all day! Our flight to LA to promote #unforgettablethemovie has been delayed 5 1/2 hours and the kids still smiling...which has kept me smiling! #stayingpatient #stayingpositive 👏🙏🤞🏻 Une publication partagée par Katherine Heigl (@katherineheigl) le 7 Avril 2017 à 15h54 PDT









My morning snuggle buddies! ❤️❤️❤️❤️My favorite way to start the day is with these three! #morningbliss #savoreverymoment #thoseheavenlydays Une publication partagée par Katherine Heigl (@katherineheigl) le 5 Avril 2017 à 12h04 PDT

