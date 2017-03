Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Qu’on se le dise, Katherine Heigl est une maman comblée. D’ailleurs, pour elle, sa vie de famille passe avant tout le reste. Et si elle continue de tourner à Hollywood, elle a aussi choisi de quitter la vie trépidante et agitée de la Californie pour aller s’installer avec son mari, le musicien Josh Kelley, et leurs trois enfants dans un ranch situé dans l’Utah.

Véritable maman-poule, elle ne veut surtout rien rater des moments importants de ses deux adorables petites filles et ceux de son petit garçon. D’ailleurs, l’interprète d’Izzie Stevens dans Grey’s Anatomy n’hésite pas à partager ces fugaces instants de vie sur son compte Instagram. Ce lundi 20 mars, elle n’a pas hésité à immortaliser l’un d’entre eux et à le publier sur les réseaux sociaux. On découvre ainsi sur ce dernier cliché en date, une Katherine Heigl rayonnante qui tente de faire rire son bébé. Allongé sur un tapis douillet, ce dernier semble très réceptif aux grimaces de sa maman.





I've slept like a baby since bringing my baby home thanks to @owletcare! Such an amazing little device that gives @joshbkelley and I HUGE peace of mind! Stay tuned for my list of baby faves which includes my deep love of the owlet coming soon to Those Heavenly Days! #owlet #sponsored #thoseheavenlydays #badlandsranch Une publication partagée par Katherine Heigl (@katherineheigl) le 20 Mars 2017 à 15h31 PDT

Mariés depuis le 23 décembre 2007, les amoureux ont accueilli la petite Nancy Leigh « Naleigh » née le 23 novembre 2008 et originaire de Corée du Sud. Le couple a ensuite récidivé avec la jolie Adalaide, née le 3 avril 2012. Katherine Heigel a depuis donné naissance au petit Joshua Bishop Kelley Junior le 20 décembre dernier.





This pic was taken the night Joshua Jr was born so forgive the excessive filtering! If ever there's a good excuse for using every filter in the book it's after giving birth! Just published my Delivery Day Essentials on Those Heavenly Days. For my list of must haves and more zombie esque pics go check out my blog! 😏🤗 #thoseheavenlydays #badlandsranch thoseheavenlydays.com Une publication partagée par Katherine Heigl (@katherineheigl) le 8 Mars 2017 à 14h51 PST





Découvrez la bande-annonce des épisodes 21 et 22 de la saison 12 diffusés ce soir sur TF1 :