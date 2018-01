Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Une nouvelle pour un nouveau départ ! C’est visiblement le nouveau credo de Kevin McKidd. L’acteur écossais de 44 qui interprète le docteur Owen Hunt dans Grey’s Anatomy semble débuter cette année 2018 sous les meilleurs auspices.

Marié depuis 1999 à Jane Parker, Kevin McKidd a eu deux enfants (Joseph né en 2000 et Iona née en 2002). Mais après 17 ans de vie commune, le couple a annoncé qu’il se séparait en juillet 2016. Cependant, le divorcé n’a été prononcé que le 22 décembre dernier. Et cela ne s’est pas fait sans heurt puisque ce dernier doit désormais verser une importante pension alimentaire à son ex-femme.

Mais après la pluie vient le beau temps… Et le comédien semble déjà avoir retrouvé l’amour. C’est en tout cas, ce que laisse penser une photo publiée ce mardi 2 janvier par Kevin McKidd sur son compte Instagram. Sur ce liché, on découvre, en effet, l’acteur en charmante compagnie. Cette mystérieuse jeune femme et lui affichent un sourire radieux, tandis que le comédien semble regarder avec beaucoup d’amour celle-ci.

« Bonne année à tout le monde, de l’amour de notre part ! On vous aime tous ! », a ainsi écrit l’acteur en guise de légende avant de rajouter quelques hashtags dont un très évocateur, à savoir « nouvelle année, nouveaux commencements ». Une bonne nouvelle qui semble avoir beaucoup plus aux fans puisque le cliché a récolté plus de 89 000 mentions « j’aime ».





