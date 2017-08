Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Kim Raver sera bel et bien de retour dans la 14e saison de "Grey’s Anatomy". Et pour célébrer cet événement, l’actrice qui incarne Teddy Altman a décidé d’inaugurer son compte Instagram en publiant des photos du tournage.

Ce n’est un secret pour personne : le docteur Teddy Altman reprendra effectivement du service au sein du Grey-Sloan Memorial Hospital lors de la 14e saison de Grey’s Anatmoy qui est en cours de tournage. Apparue de façon épisodique lors de la saison 6, elle avait fini par quitter Seattle lors de la 8e saison.

Pour ce retour très attendu, certains des acteurs de la série n’avaient pas hésité à publier des photos des coulisses du tournage. Ainsi Jesse Williams a posté deux photos sur lesquelles on aperçoit donc Kim Raver dans la peau de Teddy Altman, ce jeudi 17 et vendredi 18 août sur son compte Instagram. « Bon retour Kim Raver, notre bien aimée Teddy Altman, » avait-il alors écrit.

De même Sarah Drew, l’interprète d’April Kepner, a posté une photo où elle s’affiche tout sourire auprès de sa collègue. Dans la légende, la jolie rousse a tenu à souhaiter la bienvenue à Kim Raver sur Instagram. En effet, pour fêter comme il se doit son retour dans Grey’s Anatomy, la comédienne a décidé d’ouvrir un compte instagram.

Celui-ci compte déjà près de 89 000 abonnés. Et on peut y voir deux publications. Sur la première, Kim Raver pose aux côtés de Jesse Williams (Jackson Avery) et Camilla Luddington (Jo Wilson). « Début Instagram ! Teddy revient ! », peut-on ainsi lire en légende. Sur la deuxième photo, Kim Raver s’affiche en tenue de chirurgien avec Ellen Pompeo (Merdith Grey). « Grey et Altman réunies, » a alors écrit l’actrice.





Grey & Altman reunited! Une publication partagée par Kim Raver (@kimraver) le 17 Août 2017 à 17h43 PDT





Instagram debut! Teddy returns! Une publication partagée par Kim Raver (@kimraver) le 17 Août 2017 à 16h18 PDT

Mais pourquoi Teddy Altman a-t-elle décidé de revenir à Seattle ? Va-t-elle tenter de récupérer Owen ? En attendant d'en savoir plus, on vous propose de revivre la belle histoire d'amour entre Cristina et ce dernier...