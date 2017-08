Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Attention, Teddy Altman est de retour à Seattle ! Apparue de façon épisodique dès la saison 6, la chirurgienne cardio-thoracique a pris de l’importance au fil du temps, au point de devenir l’un des personnages les plus aimés des fans de Grey’s Anatomy. Pendant un temps, on aurait pu penser qu’elle serait un obstacle au développement de la relation entre Owen et Cristina (voir vidéo ci-dessous), mais Teddy se révèlera être un pilier pour le couple. Owen la considérera toujours comme l’une de ses amies les plus proches, et Cristina lui sera à jamais redevable de lui avoir tant appris. Pourtant, après deux saisons et la perte de son époux Henry sur la table d’opération de Cristina, Teddy avait fait ses adieux à Seattle à la fin de la saison 8.

Cependant, il y a quelques semaines, la production de la série a annoncé que Kim Raver, qui prêtait ses traits à Teddy, serait au casting de la saison 14. Et la nouvelle vient d’être confirmée par l’interprète du docteur April Kepner, l’actrice Sarah Drew. Alors que l’équipe de la série est en plein tournage de la saison 14, l’Américaine a partagé sur Instagram un cliché sur lequel on la voit poser en compagnie de Kim Raver, toutes deux grands sourires. "Je suis tellement, mais alors tellement contente de travailler de nouveau avec cette nana si belle et tellement talentueuse !", écrit Sarah Drew en légende de son cliché.

Pour l’instant, la production n’a pas dévoilé l’importance que prendra Teddy dans cette saison 14, ni la relation qu’elle entretiendra avec les membres de l’hôpital dont Owen, dont elle a été très longtemps amoureuse, et qui l’avait renvoyée à la fin de la saison 8 afin qu’elle puisse accepter le poste de chef de chirurgie d’un hôpital militaire.





