Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Jessica Capshaw alias Arizona Robbins dans la série créée par Shonda Rhimes n’est plus un cœur à prendre. Depuis plus de dix ans, elle partage sa vie avec Christopher Gavigan. Le couple s’est marié le 22 mai 2014 avant d’accueillir leurs quatre enfants : Luke Hudson, Eve Augusta, Poppy James et Josephine Kate. Très active sur les réseaux sociaux, Jessica Capshaw partage régulièrement des clichés de son quotidien auprès des siens, entre les tournages de Grey’s Anatomy. Et il y a quelques jours, elle fêtait l’anniversaire de son époux, fondateur de l’association Healthy Child Healthy World : « Bon anniversaire à mon Christopher, a-t-elle écrit.

Une jolie déclaration qui a semble-t-il ému les internautes. Nombreux sont les abonnés à suivre le quotidien de Jessica Capshaw et beaucoup d’entre eux ont partagé leur joie devant cet émouvant message : « Quel joli couple et quelle belle famille, je suis heureuse de voir qu’il y a toujours des personnes qui s’aiment autant », peut-on lire. « Vous êtes trop mignons ensemble », a ajouté une autre fan. C’est beau l’amour !





