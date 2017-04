Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Elles sont amies de longue date. Camilla Luddington et Jessica Capshaw sont à la fois partenaires à l’écran et complices à la ville. C’est donc tout naturellement que celle qui joue le personnage d’Arizona Robbins dans Grey’s Anatomy a souhaité partager sa joie à l’annonce de l’accouchement de son amie. Il y a quelques jours, Camille Luddington a en effet donné naissance à une petite Hayden. Sur les réseaux sociaux, la belle a donc publié une vidéo de son bébé dans les bras de son père, Matthew Alan – vu dans 13 Reasons Why, Ghost Whisperer – ainsi que son nouveau bracelet composé de l’initiale du prénom de sa fille. Et cette petite attention a semble-t-il beaucoup ému Jessica Capshaw : « Je suis tellement heureuse pour toi que je pourrais en pleurer », a-t-elle écrit. Un commentaire qui n’est pas passé inaperçu : « Jessica Capshaw, tu es trop gentille », peut-on lire de la part des internautes.



Ce n’est pas la première fois que les deux actrices s’échangent de jolis messages à travers les réseaux sociaux. Il y a cinq semaines, Camilla Luddington postait une photo d’elle avec son compagnon où elle portait fièrement une robe… prêtée spécialement par son amie Jessica Capshaw. C’est indéniable, en dehors des tournages, les acteurs du show créé par Shonda Rhimes sont très proches. Et c’est beau à voir.





Une publication partagée par Camilla Luddington (@camillaluddington) le 11 Avril 2017 à 10h08 PDT

Retrouvez Grey's Anatomy dès mercredi prochain sur TF1 !