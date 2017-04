Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Marika Dominczyk n’est plus un cœur à prendre et ce, depuis quelques années déjà. L’actrice révélée récemment dans la treizième saison de Grey’s Anatomy partage sa vie avec Scott Foley. Le couple s’est marié le 5 juin 2007 avant d’avoir trois enfants, une petite fille Malina née en février 2010, un garçon Keller âgé de sept ans et le petit dernier Konrad qui a vu le jour le 13 novembre 2014.

Sur les réseaux sociaux, le couple n’hésite pas à dévoiler quelques photos de leur quotidien en amoureux, durant la préparation de Thanksgiving, pendant leurs séances de sport où même lors de leurs soirées entre amis. Et le couple ne manque pas d’humour. Bien au contraire. Alors que le compte Twitter officiel de la série Grey’s Anatomy proposait un podcast aux fans, Scott Foley n’a pas hésité à révéler un secret de leur couple. A la question « Qu’est-ce que vous aimez le plus chez l’autre ? », l’acteur également présent dans une autre série de Shonda Rhimes n’a pas tardé à répondre : « Le sexe », a-t-il écrit. Un commentaire qui a visiblement amusé les internautes mais aussi Marika Dominczyk, à la fois gênée et amusée de cette réponse. Décidemment, sur les réseaux sociaux, les acteurs se lâchent ! Pour notre plus grand plaisir.





