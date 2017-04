Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Comme de nombreuses personnes, c’est en famille que Katherine Heigl a célébré les fêtes de Pâques. Mais si certains comédiens ont choisi de partager des clichés montrant la chasse aux œufs de leurs enfants ou encore des lapins, la comédienne de Grey’s Anatomy a juste opté pour un sobre instantané de famille.

Très fière de sa progéniture, l’actrice qui incarnait Izzie Stevens a publié lundi, sur Instagram, une photo la montrant accompagnée de son mari, Josh Kelley, et de leurs trois enfants : Nancy Leigh et Adalaide Marie Hope – adoptées respectivement en 2009 et 2012 – ainsi que Joshua Bishop, leur petit garçon biologique né en décembre 2016. Mais un invité de dernière minute s’est joint à ce tendre cliché : le cheval de Katherine Heigl. "La photo de famille de Pâques photobombée par mon cheval Bellaco ! J’espère que tous ceux qui célèbrent Pâques ont une fête aussi splendide et joyeuse que le clan Kelley", a-t-elle écrit en guise de légende.

Très présente sur les réseaux sociaux, Katherine Heigl a publié un deuxième cliché immortalisant un moment de complicité avec ses trois enfants. Une photo prise pour la bonne cause. "J’ai besoin de votre aide les gars ! (…) S’il vous plait, likez cette photo car pour chaque “j’aime”, "partage" ou commentaire avec le hashtag “#FightHunger" reçu sur ce cliché entre aujourd’hui et le 15 mai, Walmart donnera 90 cents à @feedingamerica", a-t-elle précisé.





Family Easter pic photo bombed by my horse Bellaco! Hope all those celebrating are having as gorgeous and joyful an Easter as the Kelley clan! #thoseheavenlydays #badlandsranch #happyeaster 🐰🌷❤️ Une publication partagée par Katherine Heigl (@katherineheigl) le 16 Avril 2017 à 16h10 PDT





Découvrez ci-dessous la bande annonce du prochain épisode de Grey's Anatomy diffusé mercredi à partir de 20h55 sur TF1 :