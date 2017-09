Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Camilla Luddington a une vision bien précise de qui est Jo Wilson. Dans un entretien avec The Reel Spin, l’actrice a confié qu’elle appréciait la complexité de son personnage dans Grey’s Anatomy. "C’est quelqu’un qui a toujours ressenti qu’elle ne pouvait compter que sur elle-même. Cela l’a rendue plus que protectrice envers ses propres sentiments, et très prudente quant aux personnes à qui elle décide de se confier", a ainsi observé l’actrice.

Revenant sur le fait que Jo a été blessée à de nombreuses reprises dans la vie, aussi bien du point de vue émotionnel que physique, la comédienne a souligné que c’est cette personnalité méfiante qui a fait que sa relation avec Alex, aka Justin Chambers, a mis du temps à se développer. Mais malgré de nombreux hauts et de très nombreux bas, l’actrice reconnaît que l’alchimie entre les deux personnages est indéniable. Et aussi qu’elle prend plaisir à échanger des répliques avec le comédien.

Une relation complexe

"Nous nous amusons toujours beaucoup avec Justin", a-t-elle ainsi confié. "On se marre beaucoup, et on est très enthousiaste à l’idée d’apprendre ce qu’il va arriver à Jo et Alex", a-t-elle ajouté (voir vidéo ci-dessous). Camilla Luddington ressent une sorte de familiarité, et une "aisance naturelle" lorsqu’elle tourne aux côtés de Justin Chambers. Pourtant, les épreuves ont été nombreuses dans la saison 13 de <em>Grey’s Anatomy</em>, après l’agression de DeLuca par Alex. Le couple semble lutter pour se retrouver, mais à en regarder les derniers épisodes diffusés, tout n’est peut-être pas encore perdu…





VIDEO. Justin Chambers vous réserve de nombreuses surprises