Perdre l’un de ses parents est l’une des expériences les plus douloureuses que peut vivre une personne dans la vie. Maggie Pierce (Kelly McCreary) peut en témoigner. La chef du service de cardiologie du Grey Sloan Memorial Hospital a en effet fait face hier soir, dans l’épisode 18 de Grey’s Anatomy diffusé sur TF1, à la mort de sa mère. Alors qu’elle était en train de mettre du vernis sur les ongles de Diane Pierce, la demi-sœur de Meredith Grey (Ellen Pompeo) s’est levée pour fermer la fenêtre. Mais en revenant s’asseoir, elle s’est rendue compte que sa mère était partie.

Si Maggie Pierce savait que sa mère était mourante, elle ne s’attendait pas à ce qu’elle décède aussi rapidement. "Tu as encore le temps (….) Tu seras à court de conseils avant demain", confiait-elle d’ailleurs quelques secondes plus tôt à sa mère qui lui parlait de vie sexuelle et d’amour.

Avant de s’éteindre, Diane Pierce a en effet tenu à donner ses derniers conseils à sa fille unique, adoptée alors qu’elle n’était que bébé. "Tu as toujours été une petite fille sage (...) il faut que tu te remues un peu ma chérie, soit un peu détendue, un peu moins coincée. Amuse-toi avec les mecs (...) Je veux que tu tombes amoureuse, mais ne choisis pas quelqu’un qui n'en vaut pas la peine. Trouve un homme honnête qui t'aime un peu plus que toi. Il faut qu'il pense qu'il a de la chance de t'avoir et pas l'inverse, ne te rabaisse jamais devant qui que ce soit et soit toi-même", lui a-t-elle lancé.

