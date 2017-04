Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Quel petit cachottier ! Martin Henderson a toujours été un acteur plutôt discret quant à ses relations amoureuses. Mais maintenant que sa vie est scrutée par les médias et les fans de la série Grey’s Anatomy, le beau gosse n’a pas d’autre choix que de dévoiler quelques informations sur son passé. L’acteur néo-zélandais âgé de 42 ans n’est pas resté longtemps célibataire. Si les médias américains lui ont prêté une idylle avec l’actrice Demi Moore - information jamais confirmée par les deux intéressés – Martin Henderson a finalement décidé de dire la vérité concernant une autre de ses relations amoureuses

Dans une interview accordée au magazine Télé 7 Jours, Martin Henderson a lâché l’information selon laquelle il aurait vécu une histoire d’amour avec Bérénice Béjo dès l’année 2000 : «Nous avons vécu près d'un ou deux ans entre Paris et Los Angeles. À l'époque, je faisais des allers et retours. J'avais 25 ans. Nous allions au café, dans les musées, à des concerts de jazz, nous faisions du vélo... La vie rêvée, non ? » Mais finalement, leur idylle n’a pas duré. Révélée aux côtés de Jean Dujardin dans le film OSS 117, la belle a finalement décroché le César de la meilleure actrice pour son interprétation dans The Artist. Depuis, elle a retrouvé l’amour auprès du réalisateur Michel Hazanavicius. De son côté, Martin Henderson semble célibataire. Enfin, en apparence.

