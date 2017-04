Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Le personnage du docteur Nathan Riggs incarné par Martin Henderson a débarqué dans la douzième saison de Grey's Anatomy. Depuis, il est au centre de toutes les attentions et notamment à cause de son rapprochement avec Meredith Grey. Souhaite-t-il remplacer Derek Shepherd, alias Patrick Dempsey ? Le peut-il vraiment ? Réponse.

Le décès tragique de Derek Shepherd à l'issue de la onzième saison – et donc le départ de Patrick Dempsey – a bouleversé les fans de la série créée par Shonda Rhimes. Inconsolables, les fidèles de Grey’s Anatomy ont assisté aux funérailles du célèbre compagnon de Meredith Grey. Et cette dernière est encore en deuil au cours de la treizième saison. L’arrivée du docteur Nathan Riggs a donc été un chamboulement aussi bien pour l’héroïne que pour les téléspectateurs. Mais qui est ce personnage qui veut remplacer Derek Shepherd ? Une situation difficile à gérer pour l’acteur comme en témoignent ses récentes déclarations lors d’une interview accordée à Télé 7 Jours : « Je voulais m'assurer que mon personnage ne serait pas là juste pour remplacer le Dr Derek Shepherd, a-t-il confié. Je ne tenais pas à subir un boycott de la part des fans après la disparition de Derek. J’étais donc un peu nerveux. »

Déterminée à rendre heureuse son héroïne – mieux vaut tard que jamais – Shonda Rhimes continue de jouer avec les nerfs des téléspectateurs concernant la nouvelle idylle entre Meredith Grey et Nathan Riggs. Et le duo pourrait bien s’installer dans le temps malgré les réticences de l’héroïne : « S’il devait plaire à Meredith, qui s’est construit une formidable armure pour se protéger, il faudrait vraiment qu’il déploie des trésors de séduction », a-t-il ajouté au magazine. Peu à peu, le personnage de Martin Henderson semble plus amical, moins arrogant et davantage accessible. S'il ne remplacera jamais Derek Shepherd, Nathan Riggs pourra peut-être redonner le sourire à Meredith Grey. Et ce n’est déjà pas si mal.

