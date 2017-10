Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Il n’est pas évident de garder à l’esprit tous les épisodes de Grey’s Anatomy depuis leur première diffusion. Après plus de treize ans d’aventures, de joies, de peines, de drames, de bonheurs… il est devenu compliqué de se souvenir de tout. Heureusement, depuis plusieurs semaines déjà, HD1 a entrepris de rediffuser les aventures de feu Derek Shepherd (voir vidéo ci-dessous), Addison Montgomery, Mark Sloan, Meredith Grey, Alex Karev et toute la bande qui a formé et forme aujourd’hui Grey’s Anatomy.

Mais parce que le temps continue d’avancer et que les aventures des chirurgiens du Grey Sloan Memorial Hospital s’enchaînent rapidement sans laisser véritablement le temps aux spectateurs de se reposer, HD1 a décidé de diffuser pour la toute première fois en prime time les épisodes de la saison 13 de Grey’s Anatomy, que les Français avaient pu découvrir au début de l’année 2017. En attendant de découvrir ce qui attend les héros de Seattle dans la saison 14 de la série, les retardataires pourront rattraper les quelques épisodes loupés. Depuis le 23 octobre, HD1 diffuse donc quatre épisodes de la saison 13, tous les lundis, entre 21 heures et 00 heures 20.

Ellen Pompeo, Justin Chambers, Jesse Williams, Jessica Capshaw, Camilla Luddington, et toute la bande ont repris les chemins des studios en août dernier pour le tournage de la saison 14 de Grey’s Anatomy. Entre un hôpital qui a fait peau neuve, de nouveaux personnages, et le retour d’anciennes têtes bien connues telles celle de Teddy Altman (Kim Raver), les nouveaux épisodes promettent d’être explosifs !

VIDEO. Retour en images sur l'histoire passionnelle entre Derek et Meredith