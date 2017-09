Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Depuis plus d'une saison maintenant, Nathan Riggs tourne autour de Meredith Grey. Dès son arrivée au Grey Sloan Memorial Hospital, le chirurgien cardiaque n'a eu de cesse de faire la cour à Meredith, bien que celle-ci ait tenté, à plusieurs reprises, de l'en dissuader. Visiblement, le docteur Riggs n'est pas du genre à se laisser repousser facilement. Et au fil de la saison 13 de Grey's Anatomy, les deux personnages ont entamé une sorte de jeu du chat et à la souris.

Bien entendu, les choses se sont compliquées lorsque Maggie a manifesté de l'intérêt pour Nathan et en a fait part à Meredith. Mais l'alchimie et l'attirance entre cette dernière et Nathan crèvent l'écran. Meredith a beau se mettre toutes les barrières du monde autour d'elle, elle ne peut nier qu'il se passe quelque chose entre elle et Nathan. Dans les derniers épisodes diffusés en France sur TF1, Nathan et Meredith se rendaient ensemble en avion à une conférence. Le lieu et le moment étaient bien choisis pour Nathan, qui a renouvelé ses tentatives de séduction auprès de sa collègue. Après avoir tenté de l'ignorer, Meredith montre un premier vrai signe de faiblesse, et les deux personnages finissent par partager un moment d'intimité. Mais très vite, la chirurgienne remet sur elle sa carapace, affirmant que rien n'a changé. Elle n'arrive pas à passer outre la mort de Derek (voir vidéo ci-dessous).

Une relation en sursis ?

Il lui faudra attendre une autre catastrophe aérienne, lors de laquelle elle confiera à Nathan avoir perdu sa soeur après un crash d'avion, pour que Meredith accepte enfin de laisser sa chance à Nathan. Or, qu'adviendra-t-il par la suite ? Si Nathan s'est toujours montré très épris de Meredith, lui aussi cache de profondes blessures, la plus écorchée étant sans doute la perte de Megan Hunt, la soeur d'Owen, lorsqu'il était plus jeune. Si Nathan essaie tant bien que mal de vivre avec cette plaie béante, il n'a jamais réellement perdu l'espoir de retrouver un jour Megan, persuadé que tant que son corps n'a pas été découvert, il reste une chance qu'elle soit en vie. Qu'arrivera-t-il alors si Megan est retrouvée vivante et qu'elle débarque dans la vie de Nathan ? Celui-ci poursuivra-t-il sa relation avec Meredith ? Réponse lors de la diffusion des derniers épisodes de la saison 13 de Grey's Anatomy sur TF1...

