Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Quel est l’avenir sentimental de Meredith Grey ? Cette question, tous les fans de Grey’s Anatomy se la posent. Il faut dire que la chirurgienne, incarnée par Ellen Pompeo, est désormais un cœur à prendre. Après avoir mis quelques mois à se remettre du choc émotionnel ressenti après la mort de Derek Shepherd, son mari, elle commence peu à peu à penser à nouveau à l’avenir.

Si son rapprochement avec le sergent Will Thorpe ne s’est pas concrétisé, la jeune mère célibataire craque désormais pour le docteur Nathan Riggs (Martin Henderson). Ce dernier n’est pas non plus indifférent au charme du beau médecin du Grey Sloan Memorial Hospital. Mais un problème de taille empêche cette belle relation de naître : Maggie Pierce (Kelly McCreary). Cette dernière, qui n’est autre que la demi-sœur de Meredith Grey, est en effet amoureuse du médecin en conflit ouvert avec Owen Hunt (Kevin McKidd).

Prise dans un triangle amoureux, Meredith Grey a pris une décision. Comme on a pu le voir mercredi soir dans les épisodes de Grey’s Anatomy diffusés sur TF1, elle a choisi de rester seulement amie avec Nathan. Arrivera-t-elle à faire taire totalement ses sentiments ?

Réponse dans les prochains épisodes de Grey’s Anatomy ! La saison 13 de la série culte revient le mercredi 19 avril à 20h55 sur TF1 !