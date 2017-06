Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Meredith Grey et Derek Shepherd ont toujours incarné de vraies forces de la nature pour les fans de Grey's Anatomy. Les débuts ont été difficiles, en raison du mariage de Derek et Addison (Kate Walsh). Puis, Meredith avait ses propres démons intérieurs à combattre. Mais envers et contre tout, leur amour paraissait capable de surmonter toutes les difficultés. Ce qui a rendu le départ de Patrick Dempsey, qui incarnait Derek dans la série, d'autant plus horrible et difficile.



Si les fans de la série ont du mal à s'en remettre, la partenaire principale de Patrick Dempsey, Ellen Pompeo, a elle aussi été très affectée, comme elle l'a raconté à l'animatrice américaine Ellen DeGeneres. « Je me suis demandée comment jouer la comédie sans lui », a ainsi confié l'actrice. « Cela a été un réel défi pour moi. Je dois travailler plus dur pour jouer juste sans cette partie manquante », a-t-elle poursuivi avant d'ajouter que lors du tournage de la saison 12, celle qui a donc suivi la mort de Derek Shepherd, elle a souhaité s'impliquer davantage. « Je voulais être sûre que la série reste tout aussi qualitative pour les fans », a-t-elle expliqué. « Pour moi aussi ce départ a été difficile ».



Intouchable

Depuis, Ellen Pompeo a redéfini la dynamique de son personnage. Meredith Grey traverse les épreuves, quoiqu'il arrive, et sait qu'elle peut compter sur le soutien indéfectible d'un homme, présent à ses côtés depuis les débuts de la série : Alex Karev. Même si au final, il semble que rien ne puisse atteindre la chirurgienne. De son côté, l'actrice a également décidé de passer derrière la caméra afin de réaliser, pour la toute première fois, un épisode de la treizième saison de la série.

