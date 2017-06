Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Maggie passe de la colère aux larmes en l’espace de deux petits épisodes. La chef de cardiologie, incarnée par Kelly McCreary, est en effet particulièrement énervée à l’encontre de sa mère, Diane Pierce, en voyant revenir cette dernière à l’hôpital. Il faut dire qu’elle croit dur comme fer que sa mère est de retour pour faire une opération de chirurgie esthétique afin de modifier sa poitrine.

Après avoir tout fait pour que sa mère change d’avis, Maggie finit par accepter sa décision. C’est le moment choisi par cette dernière pour lui révéler la difficile vérité et lui annoncer qu’elle est en réalité atteinte d’un cancer du sein. Lors de la mastectomie, les médecins du Grey Sloan Memorial Hospital découvrent que la maladie a évolué et que le foie de Diane Pierce présente des métastases. Si Meredith Grey (Ellen Pompeo) conseille des séances de chimiothérapie, Maggie refuse de suivre la suggestion de sa demi-sœur. Elle pousse sa mère à prendre part à un essai clinique sur un traitement expérimental qui la dégrade encore plus.

Après avoir fait face au choc de l’annonce de la maladie, Maggie Pierce affronte ensuite une deuxième épreuve. Sa mère décède dans sa chambre d’hôpital alors qu’elle lui fait les ongles. Cette séquence difficile pour Maggie Pierce a ému les téléspectateurs de TF1 qui se sont tournés vers les réseaux sociaux pour la commenter.