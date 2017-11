Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après avoir perdu son mari, Derek Shepherd (Patrick Dempsey), Meredith Grey va-t-elle refaire sa vie avec Nathan Riggs (Martin Henderson) ? Cette question, les millions de fans de Grey’s Anatomy se la posent sans cesse depuis que l’héroïne incarnée par Ellen Pompeo se rapproche inexorablement du beau médecin. Mais que ceux qui s’inquiètent de voir Meredith remiser Derek dans un coin de son esprit se rassurent : le Dr Mamour restera la pierre angulaire de la vie sentimentale de la belle chirurgienne.

"Meredith est un personnage complexe et l’amour de sa vie est mort. Je ne pense pas qu’une fabuleuse romance soit ce qu’elle cherche pour le moment. Je pense que ça arrivera quand elle s’y attendra le moins. Mais je ne pense pas que ce soit ce qu’elle cherche pour la suite. Je suis d’accord avec l’idée qu’une femme devrait être à la recherche d’autre chose, principalement quelque chose pour elle-même au lieu de tout centraliser sur un homme", a confié Shonda Rhimes, la créatrice, scénariste et productrice de Grey's Anatomy, à TV Line.

Pour Krista Vernoff, la showrunneuse de la série, Meredith Grey doit se concentrer avant tout sur son travail. "Aujourd'hui, Meredith est une super-héroïne médicale", affirme-t-elle ainsi en précisant que c’est Ellen Pompeo en personne qui a demandé à ce que la chirurgie passe avant l’amour. "Je lui ai dit : Quelles histoires veux-tu raconter ?' Ellen m’a répondu : 'Il y a tellement de petites filles qui viennent me voir et qui me disent qu’elles veulent devenir médecin ou chirurgien à cause de Meredith. Je pense que Meredith est devenue en quelque sorte une super-héroïne de la médecine. Je veux voir ça.' Donc c’est ce que je suis en train d’écrire et j’adore ça."

"J’aime le pouvoir de Meredith, son talent et la manière dont elle a du succès malgré le fait qu’elle a encore un immense chagrin. (…) Est-ce que je pense qu’il y a d’autres sources de bonheur pour Meredith ? Je crois que oui. Mais je ne pense pas qu’elle en ait besoin. Je crois qu’elle est arrivée à un moment de sa vie où ses amis, sa famille et sa carrière la comblent", a-t-elle conclu.

