La nouvelle série issue de l'univers de Shonda Rhimes se dévoile petit à petit. Et après des mois de spéculations et d'interrogations, le show a enfin un nom ! Selon les informations de Deadline et Entertainment Weekly, tous deux spécialisés dans les séries télévisées et le cinéma, le nouveau show s'intitulera Station 19. Il suivra donc le quotidien professionnel et personnel d'une équipe de pompiers, celle de la caserne 19 de Seattle.

Selon les propos de la grande patronne des studios de production ABC, derrière Grey's Anatomy et Station 19, il n'a pas été simple de trouver un titre à cette nouvelle série. La raison ? Le fait qu'il existe déjà une série télévisée racontant le quotidien de pompiers. Il s'agit de Chicago Fire, diffusée sur le réseau concurrent NBC. "C'est la raison principale pour laquelle nous n'avons pas décidé de l'appeler Seattle Fire", a déclaré Channing Dungey lors des Teen Choice Awards, au début du mois de janvier.

Première diffusion en mars !

Jeudi, l'actrice Jaina Lee Ortiz, qui tiendra le rôle principal féminin de cette nouvelle série, n'a pu contenir sa joie d'avoir enfin un titre pour son nouveau projet ! Sur Twitter, elle a posté une vidéo sur laquelle on peut la voir en compagnie des autres membres du casting. Tous sont en train d'effectuer une petite danse pour célébrer la nouvelle. "Danse de la joie!", a écrit en légende l'actrice. Conformément à ce qui avait été révélé il y a une dizaine de jours, Station 19 débutera par un épisode de deux heures, diffusé le jeudi 22 mars prochain sur ABC, à 20 heures. Le reste de la saison sera diffusé selon la grille normale des programmes, à 21 heures.





