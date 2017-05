Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Le quotidien des chirurgiens du Grey Sloan Memorial Hospital est véritablement chamboulé depuis l’arrivée du docteur Eliza Minnick en charge de proposer un nouveau programme pour les différents services de l’hôpital. Et si les internes semblent ravis d’apprendre de nouvelles techniques de chirurgie avec cette nouvelle venue, certains chirurgiens ne cachent pas leur mécontentement à l’image de Meredith Grey qui a pris la défense de Richard Webber. Et Miranda Bailey n’a pas eu d’autre choix que de la suspendre quelque jours, avant de confier les commandes du service de chirurgie générale à April Kepner. Une promotion qui a suscité de vives tensions au sein de l’hôpital.

En parallèle, un nouveau couple commence à se former. Il s’agit d’Eliza Minnick et Arizona Robbins. Les deux femmes n’arrivent plus à cacher leur attirance. A l’issue de l’épisode « Les fantômes du passé », elles échangent même un baiser. Une situation difficile à gérer pour celle qui dirige le service de pédiatrie qui est également l'amie de Richard Webber et Meredith Grey.

Bonne nouvelle pour les fans du personnage d’Alex Karev, ce dernier est de retour à l’hôpital. Mais les choses sont toujours aussi compliquées entre lui, Jo Wilson et Andrew DeLuca. Arriveront-ils à mettre de côté leurs différends ? Réponse dans les prochains épisodes de Grey’s Anatomy diffusés sur TF1 dès la semaine prochaine.

