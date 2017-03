Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Dans la vie, rien ne se passe comme prévu ! Et c’est également le cas pour les acteurs de Grey’s Anatomy… MYTF1 vous dévoile les petits secrets de votre série préférée.

Le rôle de l’intransigeante Bailey !

Le Docteur Miranda Bailey, fait partie de ces personnages que l’on adore détester ! Surnommée par ses internes Le Tyran, derrière son caractère bien trempé, Bailey cache un grand cœur. Interprétée à merveilles par Chandra Wilson, l’actrice a d’ailleurs remporté un Awards pour ce rôle. Mais saviez-vous qu’à la base ce rôle devait être tenu par une toute autre actrice ? Tout d’abord, Bailey devait être jouée par l’actrice Kristin Chenoweth ! Oui, rien à voir avec Chandra, on vous le confirme ! Mais la productrice a avoué avoir eu un véritable coup de cœur pour Chandra Wilson. Sandra Oh qui interprète Cristina a elle aussi auditionné pour ce fameux rôle !







Les téléspectateurs participent à la série !

Au fil des épisodes, les cas traités dans Grey’s Anatomy sont de plus en plus surprenants ! On se demande comment autant d’idées peuvent venir d’une seule personne… Mais nous avons la réponse ! L’équipe de production reçoit des suggestions de pathologies par les… Téléspectateurs !

Un rein plutôt qu’un bébé !

Etre actrice comporte des avantages mais aussi des inconvénients ! Alors que la saison 6 bat son plein, Ellen Pompeo qui interprète Meredith, tombe enceinte…. Bonne nouvelle pour la jeune femme… Moins bonne pour la production ! Après réflexion, une solution a été trouvée : Meredith allait faire don d’un rein à son père. Cette solution a permis à l’actrice de cacher sa grossesse à l’écran, puisqu’elle était alitée.





