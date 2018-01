Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"Je suis tellement heureuse de faire partie de cette série pour un petit moment et reconnaissante d’avoir été invitée !" Quelques heures après l’annonce de son arrivée dans la saison 14 de Grey’s Anatomy, Bethany Joy Lenz ne cachait pas sa joie à l’idée de faire rejoindre la série à succès diffusée en France sur TF1 et NT1. Découverte dans le rôle d’Haley James dans Les Frères Scott, la star a été choisie pour incarner une jeune femme baptisée Jenny. Et c’est bien tout ce que l'on savait sur ce nouveau personnage.

Pour garder le mystère le plus longtemps possible, la production de Grey’s Anatomy a en effet gardé secret le rôle attribué à Bethany Joy Lenz. Enfin, jusqu’à aujourd’hui ! Alors que la série fait son retour dans quelques jours sur le petit écran américain, et ce après la traditionnelle pause pour les fêtes de fin d’année, on en sait plus désormais sur la nouvelle recrue de la fiction médicale imaginée par Shonda Rhimes. Selon le site Bustle.com, Bethany Joy Lenz aura un important rôle à jouer dans une "intrigue très puissante". Une intrigue qui risque de bouleverser certains médecins du Grey Sloan Memorial Hospital.

L’arrivée de Bethany Joy Lenz n’est que l’une des nombreuses nouveautés concoctées par Shonda Rhimes et son équipe pour les fans de Grey’s Anatomy. En ce début d’année 2018, la célèbre productrice et scénariste gâte les inconditionnels de la série médicale. Outre une web-série inédite suivant dévoilant plus en profondeur les nouveaux internes, elle concocte depuis quelques mois un spin-off de Grey’s Anatomy. Centrée sur les pompiers de Seattle, cette nouvelle série doit d’ailleurs arriver le 22 mars prochain de l’autre côté de l’Atlantique.

Pour le plaisir, redécouvrez en images la belle histoire d’amour de Meredith Grey (Ellen Pompeo) et Derek Shepherd (Patrick Dempsey).