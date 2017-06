Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après Private Practice en 2007, Shonda Rhimes lancera dans quelques mois un nouveau spin-off de Grey’s Anatomy. Mais cette fois-ci, ce sont des pompiers, et non des médecins, qui seront au cœur de l’action.

Alors que dans Private Practice, les amateurs suivaient les aventures d’Addison Montgomery (Kate Walsh), un personnage découvert dans Grey’s Anatomy – c’est l’ex-femme de Derek Shepherd (Patrick Dempsey) -, les héros de cette nouvelle série ne devraient pas être des visages connus. "Aucun des acteurs réguliers de Grey’s Anatomy n’a été identifié comme un candidat potentiel pour rejoindre le spin-off", écrit ainsi The Hollywood Reporter en précisant que la nouvelle création de Shonda Rhimes rassemblera "en grande partie des nouveaux personnages".

Revenant sur la naissance de ce spin-off consacré aux pompiers, Patrick Moran, le président d’une chaîne de télé américaine, a confié à The Hollywood Reporter : "Les discussions ont commencé il y a un moment. C’était à Shonda Rhimes de nous dire quand elle avait de l’inspiration pour quelque chose qui avait du sens, et c’est arrivé récemment. On a parlé des éléments de Grey’s Anatomy qui parlaient au public – une narration émotionnelle, des connexions humaines profondes, des enjeux environnementaux ainsi que des femmes fortes et investies – et ces éléments seront présents dans le spin-off. »

