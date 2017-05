Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

A 51 ans, Patrick Dempsey vient de franchir une nouvelle étape surprenante. Le comédien, devenu célèbre dans le monde entier en incarnant Derek Shepherd dans Grey’s Anatomy, vient tout juste de décrocher son premier diplôme universitaire. Un diplôme que la star, qui a arrêté l’école après le lycée, a reçu dimanche au Bates College, une université américaine située dans le Maine.

L’incontournable Dr Mamour a rejoint dimanche les étudiants fraîchement diplômés pour recevoir sa nouvelle distinction. Pour récompenser l’engagement du comédien, qui a créé le Dempsey Center – un centre proposant des messages, de l’acupuncture, des groupes de parole ou encore des consultations pour les patients atteints du cancer ou leur famille – et organise chaque année une course cycliste et à pied pour récolter des fonds pour cet établissement, l’université Bates lui a remis un diplôme honoraire de Docteur en Lettres Humaines. "Quel honneur d’avoir reçu cette distinction aujourd’hui", a écrit Patrick Dempsey sur Twitter en réponse à un message publié par l’université.

Fraîchement diplômé, Patrick Dempsey s’apprête à vivre une autre expérience dans quelques semaines. Après une première réalisation en 1998, l’ex-star de Grey’s Anatomy passera en effet pour la deuxième fois derrière la caméra pour un film collectif. Il réalisera en effet l’un des segments d’un long-métrage rendant hommage à Berlin.









