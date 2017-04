Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Il avait réussi à nous faire toutes craquer en endossant le rôle de Derek Shepherd alias Docteur Mamour dans Grey's Anatomy… Patrick Dempsey représente le gendre idéal par excellence ! Si certains sont plutôt discrets niveau vie privée, de son côté Patrick Dempsey montre son amour au grand jour ! Il faut dire que la relation qu’entretient l’acteur avec sa femme est assez particulière…. En 2015, après plus de 15 ans de mariage, celui qui interprétait le compagnon de Meredith Grey dans la série Grey's Anatomy annonce qu’il se sépare de sa femme Jilian. Un choc pour l’entourage du couple…

Pourtant, quelques mois après, lors de l’avant-première de Bridget Jones’ baby, Patrick apparaît sur le tapis rouge en … Famille ! Il a d’ailleurs expliqué au magazine People pourquoi il a tout fait pour éviter le divorce: « Notre mariage n’était pas quelque chose que j’étais prêt à lais­ser tomber. Je n’avais pas l’im­pres­sion que nous avions fait tout le travail. Et nous voulions tous les deux faire ce boulot. C’est de là que c’est parti. »Une nouvelle qui a mis du baume au coeur de Tallulah, Darby et Sullivan, les trois enfants du couple: « Tout le monde a son propre chemin. Jill et moi avions décidé qu’il était temps de régler nos problèmes et nous amélio­rer. Nous sommes devenus des modèles pour nos enfants !».

En faisant de son mariage une priorité, Patrick Dempsey est aujourd’hui plus amoureux que jamais ! Il a d’ailleurs posté une très belle photo sur son compte Instagram, prise par leur fille aînée. En légende on peut lire: "Mes vacances sont toujours plus belles lorsque je suis à côté de ma belle femme @jilliandempsey photo credit @taluladempsey"









Une publication partagée par Patrick Dempsey (@patrickdempsey) le 9 Avril 2017 à 9h46 PDT

Retrouvez Grey's Anatomy le mercredi dès 20H55 sur TF1