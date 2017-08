Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Les fans de Grey’s Anatomy peuvent retrouver le sourire. Patrick Dempsey vient de décrocher, au nez et à la barbe de l’étalon Ryan Gosling, le rôle-titre d’une toute nouvelle série télévisée : La Vérité sur l’Affaire Harry Québert, adaptée du roman du même nom de Joël Dicker. C’est l’écrivain qui a révélé, sur son compte Twitter, la liste des noms des acteurs qui figureront au générique des dix épisodes de la série. Il donnera, entre autres, la réplique à Ben Schnetzer et Damon Wayans Jr.

Dans ces dix épisodes réalisés par Jean-Jacques Annaud, Patrick Dempsey incarnera donc Harry Québert, célèbre écrivain qui devient le suspect numéro un d’un crime qui remonte à plus de trente ans lorsque le squelette d’une femme prénommée Nola est retrouvé dans son jardin, serrant contre elle le manuscrit du roman qui avait justement permis à Harry Québert de connaître le succès. L’écrivain va alors devenir l’objet du livre d’un de ses anciens élèves, et ami, le jeune romancier Marcus Goldman. Si Patrick Dempsey ne se retrouve cette fois-ci pas dans un hôpital, il semblerait tout de même que les rôles de mentor lui collent à la peau. Lorsqu’il incarnai le célèbre chirurgien Derek Shepherd, il était déjà chargé d’enseigner ses connaissances à celle qui deviendra l'amour de sa vie Meredith (voir vidéo ci-dessous), mais aussi à Izzie, Alex, et toute la bande d’internes de l’hôpital.

Le tournage de la série a débuté il y a quelques jours au Canada, dans la province de Québec. Pour l’instant, aucune date de diffusion précise n’a été dévoilée. La série devrait cependant débarquer sur les écrans français en 2018.

VIDEO. Derek et Meredith, des débuts plus qu'embarrassants...