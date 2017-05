Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Tiens Patrick Dempsey est à Paris ! L’acteur a surpris ses fans en postant la nuit dernière sur son compte Instagram personnel, deux clichés de la Tour Eiffel. Ils ont certainement été pris en fin d’après-midi ou début de soirée puisque la lumière était encore claire. L’un d’entre eux est réalisé en mode selfie, où la moitié de son visage apparait sur la photo.

Mais que vient faire l’acteur dans la capitale française ? Top secret pour le moment, mais on sait qu’il se trouvait quelques heures auparavant en Italie. Egérie d’une marque de montres de luxe qui est l’un des principaux sponsors de l’équipe BMC au Giro d’Italie (le tour d’Italie en cyclisme), Patrick Dempsey s’est offert le luxe de pédaler quelques minutes avec les coureurs, le temps de lancer la 7e étape du tour entre Castrovillari et Alberobelloes. Il a ensuite pu suivre la course du jour dans la voiture balai. On savait déjà l’ancien acteur de Grey's Anatomy mordu de sport automobile, on découvre qu’il est aussi fan de cyclisme, ayant lui-même créé la fondation Dempsey Challenge, une course cycliste payante, dont les gains servent à la recherche contre le cancer.

En attendant, les fans de Dr Mamour sont à l’affût du moindre nouveau signe de l’acteur. Sur Instagram, ils se demandaient dans quel hôtel ou résidence il pouvait bien se trouver, dans l’espoir de pouvoir l’apercevoir en vrai quelques secondes.

Peekaboo from Paris Une publication partagée par Patrick Dempsey (@patrickdempsey) le 13 Mai 2017 à 15h12 PDT





Une publication partagée par Patrick Dempsey (@patrickdempsey) le 13 Mai 2017 à 16h38 PDT





It was a tremendous privilege and honor to be able to put on the @santinisms jersey and ride with everyone. Thank you! @tagheuer #DontCrackUnderPressure @giroditalia #giro100 Une publication partagée par Patrick Dempsey (@patrickdempsey) le 13 Mai 2017 à 11h24 PDT





@santinisms #dontcrackunderpressure @tagheuer @bmcproteam Une publication partagée par Patrick Dempsey (@patrickdempsey) le 12 Mai 2017 à 13h18 PDT