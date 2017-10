Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Si Patrick Dempsey, l’acteur qui interprétait le légendaire Dr Derek Sheperd dans la série Grey’s Anatomy vous manque et que vous avez encore du mal à vous remettre de son départ, voici une nouvelle qui devraitvous ravir. Très actif sur son compte Instagram, il partage très souvent sur son compte les photos de son quotidien, de ses passions, mais aussi et surtout de ses projets professionnels comme le tournage de l’adaptation du livre "La vérité sur l’affaire Harry Québert". Mais Patrick Dempsey ne s’arrête pas là, car il n’oublie pas de mettre sa célébrité au service de la bonne cause. En effet, sur son compte Instagram, il propose de faire vivre à ses fans une expérience unique pour soutenir une cause qui lui tient particulièrement à cœur.

Il écrit en légende d’une photo sur laquelle on peut le voir en train de cuisiner : « Devinez quoi ? Je vous invite à déjeuner avec moi. Je me charge du déplacement, du logement dans un bel hôtel et bien plus encore. Qui sait ? Je pourrais même venir vous chercher en voiture ? Cliquez sur le lien dans ma bio pour soutenir l’association « Breakaway from cancer ». » Comme on pouvait s’y attendre, Patrick Dempsey a récolté de nombreux like et tout autant de commentaires sous ses photos. On a hâte de découvrir comment se sera passé ce déjeuner avec Patrick Dempsey.







Dans sa vie privée comme à l'écran, Patrick Dempsey sait faire fondre le coeur de ses fans.