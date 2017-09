Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Ellen Pompeo est dans les cartons ! L'héroïne de Grey's Anatomy a décidé de mettre sur le marché sa maison en Californie, située dans les collines de Hollywood, selon les informations du site Variety, relayées par Trulia. Prix de vente : deux millions de dollars. La maison comprend trois chambres, deux salles de bain, une cuisine moderne en acier inoxydable, des murs épais et une végétation luxuriante entourant une piscine aux allures très exotiques. Le bâtiment a été construit dans les années 50 et sa surface totale atteint 175 mètres carrés. L'endroit est très prisé puisqu'Ellen Pompeo compte parmi ses voisin les musiciens Adam Levine et John Legend.

Une passion pour la déco

Et c'est sans mentionner le spa et la douche en extérieur, un foyer également en extérieur et une vue imprenable sur les verdures hollywoodiennes. Ellen Pompeo et son époux, le musicien Chris Ivery, possèdent plusieurs maisons en Californie, dont une dans le quartier de Los Feliz, plus proche des lieux de tournage de Grey's Anatomy, et une autre sur la côté est américaine. Si elle joue les chirurgiens à la télévision, dans la vie, l'interprète de Meredith Grey semble avoir un sacré talent pour la décoration d"intérieur. Le site Architectural Digest a publié quelques images de la propriété en vente de quoi en faire pâlir d'envie plus d'un. L'actrice avait d'ailleurs confié au site que la décoration d'intérieur était l'une de ses passions. L'actrice a même entièrement rénové l'une de ses propriétés, une ancienne étable. "J'ai deux maisons au style méditerranéen, et deux autres au style complètement moderne. Pour moi, elles sont toutes comme des tableaux totalement différents", avait-elle déclaré il y a quelques temps.

