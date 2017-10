Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

La réputation de Grey’s Anatomy n’est plus à faire. Si McDreamy et Mc Steamy ont marqué le cœur des téléspectateurs, les femmes ne sont pas en reste. Découvrez sans plus attendre le classement des plus belles femmes de la série.

Au bout de presque 14 années, on peut dire sans l’ombre d’un doute que chaque médecin qui a arpenté les couloirs du Grey Sloan Memorial a marqué l’histoire de la série. On pense aujourd’hui bien évidemment au Dr Dreamy ou au Dr Steamy, il ne faut pas pour autant oublier les femmes qui ont réussi à imprimer leurs marques. Voici le classement des 3 plus belles femmes de la série. A la troisième marche du podium, on pense à la jolie Chyler Leigh qui incarnait la jolie Lexie Grey. Une jolie brune qui a fait tourner la tête d’un des plus beaux médecins de la série Mark Sloan.

A la deuxième place, nous avons choisi de mettre Izzie Steevens. La belle blonde a fait partie de ses femmes inoubliables dans la série Grey’s Anatomy. Un docteur avec un caractère bien trempé qui a laissé le cœur d’Alex Karev complètement brisé. A la première place, nous avons choisi de ne pas nous fier au choix de la facilité et de ne pas y placer Meredith Grey. Notre choix s’est, en effet, plus porté sur Addison Montgomery. Une femme forte, drôle et qui a su inspirer tous les téléspectateurs avec son caractère très inspirant. Alors dites-nous tout, qui sont selon vous, les femmes les plus belles femmes de Grey’s Anatomy ?



Addison est sans conteste une des plus belles femmes de la série. Retour sur son histoire d'amour avec Derek