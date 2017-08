Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

Eric Dane a beau avoir retrouvé un rôle de premier plan dans une nouvelle série, son personnage de Mark Sloan lui colle toujours à la peau. Ce qui ne semble pas le déranger pour autant. Le comédien ne rechigne jamais à aborder le chapitre "Grey's Anatomy" lors de ses interviews. La preuve il y a quelques jours lors de sa rencontre avec une journaliste du Huffington Post lors de Build Series.

Interrogé sur la série médicale culte diffusée en France sur TF1 et NT1, Dr Glamour a avoué que malgré ses six années de présence dans Grey's Anatomy, il n'avait jamais vraiment regardé la série. "J'ai regardé trois épisodes pendant que je jouais dans la série. Je jouais dedans à l'époque, donc je n'avais pas vraiment besoin de la voir", a-t-il ainsi affirmé.

Précisant être toujours en contact avec Ellen Pompeo (Meredith Grey) et Justin Chambers (Alex Karev), il ajoute être resté proche de Shonda Rhimes, la créatrice et productrice de la série. "Je suis toujours ami avec elle. L'une des choses à faire avec Shonda, c'est de ne pas s'éloigner du sujet. L'une des plus grandes leçons qu'on apprend est de rester collé au scénario".

Revenant sur la mort de son personnage, Eric Dane affirme qu'il est content de la manière dont les scénaristes ont bouclé le chapitre "Mark Sloan" : "Je trouve qu'ils ont fait du bon travail avec ce départ."

Revivez ci-dessous l'une des scènes de Grey's Anatomy avec Mark Sloan.