Par A.D

Peu de gens le savent, mais l’histoire du bébé d’April et Jackson tombant gravement malade au cours de la saison 11 de Grey's Anatomy était une idée de Sarah Drew elle-même. Dans TéléStar, à l’époque de la diffusion de la saison, elle s’était confiée sur une histoire similaire qui avait fait souffrir un couple d’amis de ses parents, il y a plusieurs années. Mais cette épreuve très difficile pour April et Jackson dans la série, qui a conduit par la suite à leur divorce dans la saison 12, avant que la chirurgienne ne retombe enceinte, aurait pu ne jamais avoir lieu. Car peu de temps après que Sarah Drew a proposé cette "axe" aux scénaristes pour son couple avec Jacskon/Jesse Williams à l’écran, elle est elle-même tombée enceinte de son compagnon. "On m’a proposé d’abandonner ce scénario pour m’épargner, mais je m’étais tant investie que j’ai voulu tout de même le faire", a affirmé l’actrice.

Cependant, cet épisode très particulier de l’histoire de Jackson est April a été également très douloureux pour Sarah Drew, sur le plan personnel. Notamment la scène où April, dévastée, voit son bébé mourir dans ses bras. "C’était très intense", a raconté Sarah Drew. "J’ai tourné la scène de l’accouchement, où l’enfant meurt dans mes bras et, dix heures plus tard, j’étais en salle de travail pour donner naissance à ma fille, avec trois semaines d’avance !", a-t-elle poursuivi. "Après l'avoir prise avec moi pendant cinq minutes, on l'a placée en couveuse pendant onze jours, parce que ses poumons n'étaient pas totalement formés", a également confié l’actrice. Ce qui explique pourquoi la jeune femme a été plus que perturbée par le parallèle entre la vie de son personnage à l’écran, et sa vraie vie à cet instant précis. "Grey's Anatomy n'a jamais aussi bien reflété ma vie. Tourner cette séquence avant de vivre moi-même quelque chose de traumatisant m'a préparée émotionnellement à être plus forte", a-t-elle cependant estimé. Pour la comédienne, cette scène a été l'une des "choses les plus difficiles" qu'elle ait eu à réaliser dans sa carrière.

Mais elle admet qu'elle a également pu mesurer directement l'impact que cela a eu sur de nombreuses personnes ayant vu cet épisode de la saison 11. "Vous n'imaginez pas le nombre de lettres que nous avons reçues. Des gens nous écrivaient qu'ils avaient réussi à faire leur deuil après avoir regardé ces épisodes, ce qui a fait que cela valait vraiment le coup", a-t-elle ainsi souligné.

