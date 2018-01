Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

D’actrice à réalisatrice, il n’y a qu’un pas qu’Ellen Pompeo a franchi en 2017 en dirigeant l’épisode 18 de la saison 13 diffusé le 7 juin 2017 sur TF1. Un épisode très touchant qui était consacré au deuil déchirant de l’un des médecins du Seattle Grace Hospital qui perdait sa mère. Après cette première réalisation qui a passionné, dans l’hexagone, plus de 4 millions de fans lors de sa diffusion sur la Une, Ellen Pompeo a décidé de reprendre sa casquette de réalisatrice le temps d’un nouvel épisode.

La comédienne, qui incarne Meredith Grey, s’est remise en selle il y a quelques jours à peine. Malgré la pression, l’ambiance en coulisses semble être plutôt détendue. Dans une courte vidéo mise en ligne sur le compte Instagram d’Ellen Pompeo, on voit ainsi la comédienne danser avec Debbie Allen (Catherine Avery) sur une chanson de Mariah Carey. "On travaille vraiment et on fait des vidéos pour Mariah Carey", a-t-elle ajouté en légende. Sur deux autres photos postées par Debbie Allen, l’ambiance est plus studieuse tandis qu’Ellen Pompeo dirige Kelly McCreary qui incarne sa demi-sœur Maggie Pierce. Aucun détail n’a pour le moment filtré sur l’intrigue de cet épisode. S’agit-il de celui centré sur Alex qu’Ellen Pompeo doit mettre en boîte pour la saison 14 ?

En tentant sa chance comme réalisatrice, l’interprète de Meredith Grey prépare-t-elle l’après-Grey’s Anatomy ? La comédienne confiait d’ailleurs il y a quelques mois : "Pourquoi quitter une série qui a un tel succès ? On ne quitte pas quelque chose pour rien". Elle avouait d’ailleurs dans cet entretien qu’elle s’interrogeait sur son avenir dans la série médicale culte. "Shonda et moi, nous nous sommes dit que la série s’arrêtera le jour où je déciderai de dire stop (…) Maintenant, savoir combien de temps encore je souhaite faire cette série… Je suis en train d’y réfléchir".









