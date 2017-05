Par SB | Ecrit pour TF1 |

L’équipe du Grey Sloan Memorial est chamboulée après les récents événements. Meredith Grey suspendue, c’est à April Kepner de prendre la place de chef de la chirurgie. Or, cette promotion n’est pas au goût des titulaires et ils lui font bien comprendre. La Guerre est déclarée. C’est ainsi qu’est baptisé le premier épisode diffusé à 21 heures ce mercredi 24 mai. Dans cet épisode, April doit faire face à la fronde générale : certains de ces collègues commencent à lui tourner le dos et une patiente de Meredith Grey refuse catégoriquement de se faire soigner par un autre médecin. Eliza Minnick poursuit son nouveau programme d’enseignement et décide de confier plus de responsabilités aux résidents, deux d’entre eux (Edwards et Warren) se voient même confier leur première opération.



Dans le deuxième épisode de la soirée, intitulé les Fantômes du passé, Alex refait son retour au Grey Sloan Memorial Hospital et retrouve une organisation bouleversée depuis l’arrivée d’Eliza Minnick. Cette dernière est de plus en plus proche d’Arizona Robbins mais cette dernière ne souhaite pas que ce début de romance soit découvert, car elle est « l’ennemie ». De son côté, Meredith s’ennuie loin de l’hôpital et Miranda Bailey tente de la convaincre de revenir.



Rendez-vous ce soir à partir de 21h pour découvrir la suite de la saison 13 de Grey’s Anatomy.