Pas de répit pour les chirurgiens du Grey Sloan Mémorial ! Mercredi 5 avril, TF1 diffusait les deux premiers épisodes de la saison 13 de "Grey's Anatomy". A la fin de la saison précédente, Alex était rentré chez lui pour voir Jo à moitié nue allongée sur le lit, et Deluca au-dessus d'elle. S'en était suivi une scène d'une violence inédite, pendant laquelle Alex avait roué de coups son collègue sous les yeux de sa compagne. Un geste qui va avoir des conséquences pour l'ancien bad boy.

Au début de la saison 13, Alex amène lui-même Deluca à l'hôpital et veille à ce que tous les soins lui soient apportés. Meredith est mise au courant, et si elle aimerait couvrir son ami, elle sait que leur secret ne pourra pas être gardé très longtemps. "C'est grave ce que tu as fait Alex", lui dit-elle. "Je sais, j'ai pété un câble". «J’espérais que la raison qui t’avais poussé à passer à tabac un type ne fasse pas de toi un monstre », lui répond-elle, l'ai grave. Devant les faits, Jo ne supporte plus de rester à Seattle. Après avoir tenté de confronter Alex sur l'altercation, il lui fait comprendre qu'il s'était trompé à son sujet. « Je voulais me marier avec toi, je t’ai demandé quelque chose que tu n’es pas capable de faire, j’aurais dû le savoir pourtant », balance-t-il à la jeune femme. Blessée, celle-ci décide alors de démissionner. Alex finit par se rendre à la police avant que Meredith ne puisse le dénoncer au chef de la chirurgie, le Docteur Bailey. Il est incarcéré pendant un temps avant que Meredith ne vienne payer sa caution.

Alex inculpé

Mais quand Alex revient au Grey Sloan Mémorial, l'ambiance est tendue. Chaque employé choisit son camp, la tension est palpable. Miranda Bailey n'a d'autre choix que de demander à Alex de ne plus opérer et de changer de service. "Tu es un bon médecin", lui dit-elle. "Tu es bon avec les gens, ils t'apprécient". Par conséquent, elle l'envoie s'occuper du dispensaire Denny Duckett, ouvert par Izzie des années auparavant. Et la situation risque d'empirer pour le chirurgien pédiatrique. Lors de sa première audience au tribunal, le procureur décide de le mettre en examen pour violences aggravées. Il risque plusieurs années de prison.

Et la fille d'April et Jackson se nomme...

Pendant ce temps, April se remet doucement de son accouchement. La jeune femme a dû subir une césarienne en urgence dans la cuisine de Meredith. Elle et le bébé vont bien, mais la chirurgienne doit éviter de bouger afin que ses cicatrices ne se rouvrent pas. Catherine Avery tente de l'aider, mais April insiste pour se débrouiller seule. Elle en profite pour lui révéler le prénom de l'enfant. "On voulait un prénom qui soit fort, mémorable, on s'est dit qu'il ne pouvais y avoir qu'une seule Catherine, donc elle s'appelle Harriet", explique April. Sans doute une référence à Harriet Tubman, militante du 19ème siècle contre l'esclavage et première femme afro-américaine à figurer sur un billet de banque. Elle est une figure forte de la cause des droits civiques aux Etats-Unis.

April redoute également le moment où sa fille devra rentrer à la maison sans elle. Jackson, très présent, essaie de la rassurer et de prendre soin d'elle, mais la chirurgienne multiplie les crises de panique. Son ex-mari décide alors de lui proposer une solution qu'il pense être la meilleure pour le bien de leur fille : il demande à April de venir vivre avec lui, le temps qu'elle se remette complètement de l'accouchement. April refuse dans un premier temps, insistant sur le fait qu'elle est une mère célibataire et qu'elle doit se débrouiller seule. Mais Jackson ne recule pas, et elle finit par céder. Cela marquera-t-il le début d'une nouvelle histoire ?

