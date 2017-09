Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Qui dit nouvelle saison dit petits changements. Et pour les médecins de Seattle, cela veut dire hôpital flambant neuf... ou presque !

Il va y avoir du changement dans Grey's Anatomy ! Alors que TF1 diffusera prochainement les quatre derniers épisodes de la saison 13 qui culmineront avec un final explosif, outre-Atlantique, le tournage de la saison 14 a déjà bien commencé. Et il y'a quelques semaines, toute l'équipe prenait même la direction de Seattle afin de tourner plusieurs scènes et plusieurs plans qui seront réutilisés au fil des épisodes de la nouvelle saison. Car oui, si la série se déroule dans la ville du Space Needle, les acteurs de leur côté tournent principalement les scènes depuis la ville de Los Angeles où l'intérieur de l'hôpital fictif du Grey Sloan Memorial a été reconstitué en studio.

Outre le retour de Teddy Altman, grande amie d'Owen Hunt et ex-mentor de Cristina (voir vidéo ci-dessous) et l'arrivée, entre autres, de la soeur d'Andrew DeLuca, l'équipe du Grey Sloan Memorial Hospital va donc connaître de nouveaux changements. Principalement des changements qui concerneront leur lieu de travail. Depuis 14 ans, les téléspectateurs avaient appris à connaître par coeur tous les recoins de l'hôpital, comme Meredith Grey, Alex Karev et toute la bande. Mais ça, c'était avant que l'établissement ne subisse un gros ravalement de façade.

Espace pour enfants, et décor détente

Nouvelle salle d'attente, nouvel espace dédié aux enfants, nouvel accueil des patients... Miranda Bailey ne lésinera pas sur les moyens pour offrir un espace médical aussi paisible et efficace que possible. Les premières images de ce nouveau décor ont d'ailleurs été révélées cette semaine par le magazine Entertainment Weekly ! Reste à savoir si les personnages de la série apprécieront cette grande réorganisation.

