Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Depuis quelques semaines, le monde d’Hollywood est secoué par de nombreux scandales sexuels. Alors que le puissant producteur Harvey Weinstein est accusé de viols et agressions sexuelles sur plusieurs femmes, l’acteur Kevin Spacey est pointé du doigt pour harcèlement sexuel. James Toback, réalisateur de Mélodie pour un tueur – un film qui a inspiré De battre mon cœur s’est arrêté à Jacques Audiard - fait lui aussi l’objet des mêmes accusations que le comédien. Et ce par plus de 200 femmes.

Ce réalisateur, Ellen Pompeo l’a rencontré un beau jour. Et le rendez-vous a pris une tournure qui a beaucoup marqué la comédienne devenue une star grâce à Grey’s Anatomy. Interrogée dans <em>USA Today</em>, l’interprète de Meredith Grey raconte ainsi : "Je me suis retrouvée dans une situation où j’ai dû dire à James Toback d’aller se faire voir. (…) Ça s’est passé dans un endroit public et j’avais emmené un homme avec moi, mon ami Tony. James Toback n’a pas vraiment apprécié ça et je m’en suis tout de suite rendue compte. Juste après le départ de mon ami, il m’a demandé si j’accepterais de tourner nue dans un film. J’ai dit : ‘Vraiment ? Mon ami est parti depuis 30 secondes et tu me dis ça maintenant ?’ Je lui ai en quelque sorte ri au nez".

Revenant sur l’affaire Harvey Weinstein, elle confie avoir déjà croisé le célèbre producteur. "J’ai rencontré Harvey au Peninsula et il n’a rien tenté avec moi. J’ai eu beaucoup de chance, explique-t-elle ainsi. Peut-être que ma décision de rester (dans Grey’s Anatomy ndlr) vient en partie du fait que je savais exactement dans quel environnement j’étais. Aller à des auditions, devoir supplier des hommes et avoir leur accord pour un rôle, ça ne m’a jamais amusée. Même si je n’ai jamais eu d’expériences horribles comme celles de ces femmes, c’est notre environnement et on est conscientes de ça. Je suis très contente de moi d’être restée dans un endroit sûr."

Redécouvrez ci-dessous l’un des moments marquants de l’aventure d’Ellen Pompeo dans Grey’s Anatomy : le mariage de son personnage, Meredith Grey, avec Derek Shepherd (Patrick Dempsey) :