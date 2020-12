Que réserve la suite de la saison 13 à April Kepner et Jackson Avery ?

Jeunes parents mais plus amants, Jackson Avery et April Kepner se sont rapprochés lors d’une escapade dans le Montana. Mais est-ce bien suffisant pour que le couple se retrouve pleinement dans la suite de la saison 13 de "Grey’s Anatomy" ?

C’est l’un des couples préférés des fans de Grey’s Anatomy. L’histoire d’amour entre le beau Jackson Avery (Jesse Williams) et la douce April Kepner (Sarah Drew) a fait rêver plus d’un fidèle de la série médicale imaginée par Shonda Rhimes. De leur fuite romantique lors du mariage d’April avec Matthew, à la naissance de leur petite Harriet, en passant par leur mariage en douce et par le gros coup dur avec la mort de leur premier bébé, les fans ont vibré grâce à ce couple incontournable de Grey’s Anatomy.

Désormais divorcés mais jeunes parents, April et Jackson ont choisi de cohabiter malgré leur séparation. Une décision prise pour le bien de leur fille. Mais les relations entre les deux se sont tendues lorsque la jeune mère a accepté de remplacer, au poste de chef de chirurgie générale, Meredith Grey (Ellen Pompeo) suspendue par Miranda Bailey (Chandra Wilson) pour avoir refusé d’accepter dans son bloc Eliza Minnick (Marika Dominczyk). Fidèle soutien de Meredith et de Richard Webber (James Pickens JR), Jackson Avery a pris comme une trahison la décision de son ex-femme.

En froid, Jackson et April se sont pourtant rapprochés dans l’épisode 16, lors d’une escapade dans le Montana pour réaliser une difficile opération sur un jeune patient. Mais ce voyage a également permis à l’héritier du clan Avery de faire face à son père, qu’il n’avait pas vu depuis plusieurs années. Des émotions fortes qui ont bouleversé Jackson et April au point que le couple a passé la nuit ensemble. Ces retrouvailles sensuelles sont-elles le signe que les jeunes parents vont enfin reprendre leur relation ? Ou s’agit-il d’un simple écart dans leur nouvelle vie de célibataires ? Début de réponse dans la suite de la saison 13 de Grey’s Anatomy qui arrive ce mercredi 14 mars sur TF1 !

Pour le plaisir, revivez en images les meilleurs moments de la saison 11 de Grey's Anatomy. Une saison charnière pour le couple April/Jackson :