Le résumé de l’épisode 5S13 La Bonne Nouvelle

On se souvient tous de la très forte envie de paternité d’Owen Hunt, qui lui avait d’ailleurs causé bien des torts dans sa relation avec Cristina Yang… C’était sans compter sur la présence de Harriet, l’enfant d’April et Jackson dont il a la garde pour quelques heures, qui lui redonne cette même certitude : il VEUT être père, et le plus rapidement possible ! Et cela tombe bien puisque son épouse Amélia Shepherd a un retard de règles dont elle fait part à sa belle-sœur Meredith… Quant à April, elle ne supporte plus son congé parental et décide de se rendre à l’hôpital pour retrouver un peu d’adrénaline !

Le résumé de l’épisode 6S13 Sur la sellette



L’altercation entre Karev et Deluca fait encore parler d’elle, et ça ne sent pas bon du tout pour le chirurgien pédiatrique! En effet, Catherine Avery demande au Docteur Bailey d’intervenir immédiatement afin de virer ce dernier. Elle trouve sa présence inacceptable dans l’hôpital Grey Sloan Memorial, ce qui ne plait pas à la chef de la chirurgie qui lui rétorque qu’il n’est pour l’instant pas coupable et que, de ce fait, elle ne le virerait pas. Par ailleurs, en allant au tribunal afin de connaitre sa date de procès, Alex croise une femme enceinte dans un état qui ne le laisse pas indifférent…

