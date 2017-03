Par Martin TRAN | Ecrit pour TF1 |

Voici le résumés des deux épisodes de la série américaine Grey’s Anatomy diffusés ce mercredi 22 mars 2017 sur TF1.

Grey’s Anatomy, saison 12, épisode 21 : Quelqu’un à ses côtés

Avant leur passage devant le juge, Callie et Arizona cherchent chacune des soutiens pour témoigner en leur faveur dans le but d’obtenir la garde de leur fille Sofia. De son côté, Ben reprend son poste d’anesthésiste afin de contourner la suspension de six mois que Bailey lui a infligée. Et alors que Meredith l’encourage à s’engager plus sérieusement avec Owen, Amelia, après avoir découvert que Stéphanie a une liaison avec Kyle, l’empêche de participer à la nouvelle opération qu’il doit subir.





Le résumé de l'épisode "Être mère" (Grey’s Anatomy S12E22)

Lors de l’audience pour déterminer qui de Calie et Arizona obtiendra la garde de Sofia, un trio composé de Meredith, Owen et Penny témoigne en faveur de Callie, tandis que Richard et Andrew choisissent de soutenir Arizona. A l’hôpital, April et Alex s’occupent d’une adolescente enceinte avec, pour seule aide, le docteur Russo, l’obstétricien de garde. Devant la gravité de l’état de cette patiente, Arizona préfère quitter le procès et rejoindre le Grey Sloan Memorial.





En exclusivité, nous vous dévoilons les premières minutes de la soirée finale de la saison 12 de Grey’s Anatomy, prévue le mercredi 29 mars 2017 sur TF1.