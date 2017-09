Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Cela fait 14 ans que Grey’s Anatomy ravit les téléspectateurs au gré de ses épisodes. L’équipe du Grey Sloan Memorial Hospital est en plein tournage de la saison 14, qui compte d’ailleurs plusieurs épisodes tournés à Seattle, et tout semble bien se dérouler. Au fil de temps, le casting de la série a évolué. Mais les fans de la première heure pleurent toujours le départ de la pétillante Izzie, de l’élégante Addison et de l’implacable Cristina, la mort du maladroit mais dévoué George, le départ de l’irremplaçable Callie, mais aussi les morts tragiques de Mark, Lexie et bien sûr Derek.

Bonne nouvelle cependant, en cette rentrée 2017, la chaîne de télévision HD1 a décidé de mettre du baume au cœur à tous ceux qui trouvent septembre morose et a donc entamé depuis le lundi 4, à 17 heures 25, les toutes premières saisons de Grey’s Anatomy. L’occasion de retrouver nos héros médecins préférés à l’heure de leurs premiers pas en tant que futurs chirurgiens. George, Izzie et Cristina forment avec Meredith et Alex (les seuls rescapés de l’équipe à ce jour) la jeune équipe d’internes du Seattle Grace Hospital.

Les premiers pas de Meredith et Derek

Ils sont encore jeunes et naïfs, et aucune des terribles tragédies des saisons futures n’ait en vue. Meredith flirte dangereusement avec le charmant Dr Shepherd (voir vidéo ci-dessous), encore marié à Addison (Kate Walsh), et Cristina a des vues sur le chef de la chirurgie cardiaque, le Dr Preston Burke… De quoi renvoyer les fans plus d’une décennie en arrière afin de revisiter, non sans plaisir, les premières intrigues de la série à succès. À ne pas manquer !

VIDEO. Les débuts embarrassants de Meredith Grey et Derek Shepherd