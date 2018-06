Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Après plusieurs années dans la série Grey’s Anatomy où elle incarnait le personnage de Cristina Yang, Sandra Oh est de retour sur le petit écran dans la série télévisée Killing Eve. Si ses fans sont ravis de voir la comédienne dans ce nouveau registre, de nombreux adeptes du show médical regrettent son absence. Et malheureusement, ses dernières confidences durant une conférence organisée par le magazine TVLine ne laissent aucune place au doute : l’actrice ne devrait pas revenir de sitôt dans le show de Shonda Rhimes : « On me pose régulièrement la question pour savoir si je retournerais dans Grey’s Anatomy et je réponds généralement par rapport à mon sentiment sur le moment et aujourd’hui, ma réponse est non. »

Si l’actrice a visiblement tourné la page de cette expérience, jouer le personnage de Cristina Yang reste pour elle l’un des plus beaux rôles de sa vie : « Je suis en constante fascination vis-à-vis des réactions de fans de Grey’s Anatomy que je reçois toujours. C’est fantastique et ça me fait plaisir. Cela me donne l’énorme satisfaction d’avoir un travail qui continue même après mon départ. C’est vraiment phénoménal. »

Si aujourd’hui, Sandra Oh ne semble donc pas de retour sur les plateaux de Grey’s Anatomy, l’écriture de la quinzième saison du show pourrait peut-être lui faire changer d’avis. D’autant que cette saison inédite pourrait bien être la dernière…

En attendant, retrouvez les deux derniers épisodes de la saison 14 !